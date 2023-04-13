Третьяк надеется, что «Лада» в КХЛ будет показывать хорошую игру

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказал мнение, что «Лада» в новом сезоне сможет показать отличную игру.

«Задача федерации хоккея — расширять нашу карту хоккейными клубами, и мы надеемся, что «Лада» войдёт в КХЛ с мобильным, хорошим составом и будет показывать хороший хоккей, подарит нам много побед и много звёздочек», — цитирует Третьяка ТАСС.

13 апреля сообщалось, что «Лада» включена в состав участников чемпионата КХЛ сезона-2023/24.

В чемпионате следующего сезона примут участие 23 клуба, в список которых включена «Лада». Команда возвращается в КХЛ после пяти сезонов во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ).

Тольяттинский клуб выступал в КХЛ с 2008 по 2010 год и с 2014-го по 2018-й и был исключён на основании рейтинга с учётом спортивных и экономических показателей.

В сезоне-2022/23 ВХЛ «Лада» заняла шестое место в турнирной таблице регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что ХК «Лада» будет выступать в «Восточной конференции».