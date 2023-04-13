«РБ Спорт»: Кайо не покинет «Краснодар» летом

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Защитник «Краснодара» Кайо не покинет клуб в летнее трансферное окно.
«РБ Спорт»: Кайо не покинет «Краснодар» летом
  • РИА Новости

Как сообщает «РБ Спорт», краснодарский клуб рассчитывает на бразильца, никто не думает о его продаже. Тренерский штаб также доволен игроком и делает на него ставку.

По информации источника, с большой долей вероятности по окончании текущего сезона «Краснодар» и сторона футболиста обсудят продление контракта.

27-летний Кайо выступает за «Краснодар» с лета 2019 года. В текущем сезоне футболист провёл за клуб 21 матч и не отметился результативными действиями. Соглашение клуба с бразильцем рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал информацию, что он может покинуть краснодарский клуб в летнее трансферное окно.

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