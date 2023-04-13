Тарасова: рекорд Чок и Бэйтса значимый даже в отсутствие наших ведущих дуэтов

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о мировом рекорде американских фигуристов Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса.

«Рекорд Чок и Бэйтса значимый даже в отсутствие наших ведущих дуэтов. Это лучшая сумма баллов, они получили самые высокие оценки. Уровень конкуренции в танцевальных парах не падает без российских спортсменов», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Пара установила новый мировой рекорд по баллам (93,91). Предыдущее достижение принадлежало французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Фигуристы набрали 92,73 балла на ЧМ-2022 в Монпелье.

Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, набравшие 90,90 балла. На третьем месте — канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (88,37).

Произвольные танцы на командном чемпионате мира пары покажут 14 апреля.

Ранее Тарасова прокомментировала возможный переход Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина к Александру Жулину.