Рейдеборн, Юдин, Григоренко и Евсеев признаны лучшими игроками полуфинала Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков финальных серий Западной и Восточной конференций в Кубке Гагарина — 2023.

Лучшим вратарём признан Адам Рейдеборн (ЦСКА), одержавший четыре победы в шести матчах (дважды сыграл на ноль). Среди защитников выбран Дмитрий Юдин из казанского «Ак Барса». Хоккеист набрал четыре очка в пяти матчах.

MVP среди нападающих — Михаил Григоренко (ЦСКА), записавший в свой актив семь очков в шести матчах. Спортсмен получает звание лучшего третий раз в карьере. Лучшим новичком впервые признан защитник «Ак Барса» Никита Евсеев (два очка в четырёх матчах раунда).

ЦСКА и «Ак Барс» сыграют два первых матча финала Кубка Гагарина в Казани 17 и 19 апреля. Серия продлится до четырёх побед.

Армейский клуб в серии 1/2 финала плей-офф обыграл петербургский СКА со счётом 4-2. Команда из столицы Татарстана оказалась сильнее омского «Авангарда» — 4-1.

Ранее Рейдеборн признался, что игроки петербургского СКА практически не беспокоили его своими бросками в шестом матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ.