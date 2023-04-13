РУСАДА проверило на допинг фигуристов Дэвис и Смолкина в марте
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте организации.
В 2023 году это первая организованная агентством процедура допинг-тестирования для пары.
Напомним, что танцевальная пара пропустила чемпионат России — 2023, а также не выступила на этапах Гран-при России в сезоне-2022/23. Фигуристы тренируются в США под руководством Игоря Шпильбанда.
Ранее сообщалось, что Смолкин и Дэвис в новом сезоне будут выступать в ритм-танце под Майкла Джексона.