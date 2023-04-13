Валуев — о возможном выходе Великобритании и США из IBA: такие попытки будут

Депутат Госдумы Николай Валуев высказался о намерениях Великобритании и США создать отдельную от Международной ассоциации бокса (IBA) новую федерацию.

«Такие попытки будут. И будет раскол. Если большинство переметнётся, значит, они победят», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».

Как сообщает Inside the Games, федерации Британии и Соединённых Штатов 13 апреля выйдут из IBA, чтобы создать новую организацию под названием World Boxing.

IBA допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям. Боксёры выступают под национальными флагами, в случае их победы будет исполняться гимн страны. После этого ряд стран приняли решение бойкотировать турниры.

Ранее IBA призвала лишить Европейские игры статуса квалификации к Олимпиаде.