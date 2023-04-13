Валуев — о возможном выходе Великобритании и США из IBA: такие попытки будут

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Николай Валуев высказался о намерениях Великобритании и США создать отдельную от Международной ассоциации бокса (IBA) новую федерацию.
Валуев — о возможном выходе Великобритании и США из IBA: такие попытки будут
  • РИА Новости

«Такие попытки будут. И будет раскол. Если большинство переметнётся, значит, они победят», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».

Как сообщает Inside the Games, федерации Британии и Соединённых Штатов 13 апреля выйдут из IBA, чтобы создать новую организацию под названием World Boxing.

IBA допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям. Боксёры выступают под национальными флагами, в случае их победы будет исполняться гимн страны. После этого ряд стран приняли решение бойкотировать турниры.

Ранее IBA призвала лишить Европейские игры статуса квалификации к Олимпиаде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить