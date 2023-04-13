Metaratings: Крал летом попытается разорвать контракт со «Спартаком»

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Полузащитник Алекс Крал, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», не хочет возвращаться в российский клуб.
Metaratings: Крал летом попытается разорвать контракт со «Спартаком»
  • Gettyimages.ru

Летом Крал попытается разорвать контракт с красно-белыми, но если стороны не придут к единому решению, то футболист приостановит соглашение благодаря правилу ФИФА, сообщает Metaratings.

Арендное соглашение с «Шальке» действует до конца сезона-2022/23. В составе немецкой команды хавбек провёл 22 матча и не отличился результативными действиями.

Контракт полузащитника со «Спартаком» действует до лета 2024 года. 

Ранее сообщалось, что ряд легионеров «Спартака» могут быть проданы в летнее трансферное окно при наличии предложений, которые устроят московский клуб.

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