Агент: возможно, Изидор скоро вернётся на поле

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Агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа высказался о восстановлении своего клиента.
Агент: возможно, Изидор скоро вернётся на поле
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«Возможно, Вильсон скоро вернётся на поле. Врачи делают всё для его скорейшего восстановления. Он уже очень соскучился и с нетерпением ждёт возможности сыграть», — приводит слова Лакруа Sport24.

Как сообщал «Спорт-Экспресс», футболист появится на поле не раньше чем через несколько недель. Точные сроки восстановления пока неизвестны.

В нынешнем сезоне 22-летний француз забил 11 мячей и отдал пять результативных передач в 29 матчах за «Локомотив». Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Изидор избежал операции в ходе восстановления от травмы.

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