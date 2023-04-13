Агент: возможно, Изидор скоро вернётся на поле

Агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа высказался о восстановлении своего клиента.

«Возможно, Вильсон скоро вернётся на поле. Врачи делают всё для его скорейшего восстановления. Он уже очень соскучился и с нетерпением ждёт возможности сыграть», — приводит слова Лакруа Sport24.

Как сообщал «Спорт-Экспресс», футболист появится на поле не раньше чем через несколько недель. Точные сроки восстановления пока неизвестны.

В нынешнем сезоне 22-летний француз забил 11 мячей и отдал пять результативных передач в 29 матчах за «Локомотив». Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Изидор избежал операции в ходе восстановления от травмы.