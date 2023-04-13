«Спартак» поздравил Абаскаля с днём рождения

«Спартак» поздравил с днём рождения главного тренера столичной команды Гильермо Абаскаля.

«Поздравляем главного тренера красно-белых с днём рождения! Желаем Гильермо и его близким семейного благополучия, здоровья и всего наилучшего. И конечно же, больших побед нашему «Спартаку» под руководством Абаскаля! Feliz cumpleaños, Guillermo!» — написала пресс-служба «Спартака» в Telegram-канале.

11 апреля главный тренер «Спартака» женился.

Напомним, что 33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Под его руководством столичный клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 22 матчах 42 очка. Лидирует в чемпионате «Зенит» (54).

Ранее Абаскаль рассказал о характере травмы Хлусевича.