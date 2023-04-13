В «Фатих Карагюмрюк» не планируют продавать Оздоева в летнее трансферное окно

Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын сообщил, что турецкий клуб не планирует расставаться с российским полузащитником Магомедом Оздоевым.

«До сегодняшнего момента было несколько слухов, что некоторые клубы заинтересованы в Оздоеве. Однако это очень важный игрок для нас, у него контракт ещё год, он наш лидер. Но мы и не хотим его продавать, летом мы не отпустим его», — приводит слова Акына ТАСС.

На счету 30-летнего Оздоева в сезоне-2022/23 в 26 матчах пять голов во всех турнирах. Также в его активе четыре результативные передачи.

«Фатих Карагюмрюк» занимает девятую строчку в таблице чемпионата Турции с 34 очками за 25 матчей. «Фенербахче» расположился на третьем месте (54).

Ранее сообщалось, что Оздоев забил пятый мяч за «Фатих Карагюмрюк» в сезоне-2022/23.