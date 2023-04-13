Тарпищев считает, что Медведев может закончить год первой ракеткой мира

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что российский теннисист Даниил Медведев может стать первой ракеткой мира к концу сезона.

«Даня мог пропустить турнир в Монте-Карло, отдохнуть, но 1 тыс. очков на дороге не валяются. Ситуация складывается таким образом, что он по итогам года может быть первым или вторым в рейтинге», — цитирует Тарпищева ТАСС.

27-летний теннисист из России в матче второго круга турнира в Монте-Карло взял верх над итальянцем Лоренцо Сонего (6:3, 6:2).

Таким образом, Медведев одержал 30-ю победу в текущем сезоне в ATP.

На втором месте по количеству побед идёт итальянец Янник Синнер (22), на третьем — британец Кэмерон Норри (21).

В следующем круге россиянин встретится с немцем Александром Зверевым.

Ранее Медведев раскритиковал грунтовое покрытие после стартовой победы в Монте-Карло.