Тарпищев считает, что Медведев может закончить год первой ракеткой мира
- AP
«Даня мог пропустить турнир в Монте-Карло, отдохнуть, но 1 тыс. очков на дороге не валяются. Ситуация складывается таким образом, что он по итогам года может быть первым или вторым в рейтинге», — цитирует Тарпищева ТАСС.
27-летний теннисист из России в матче второго круга турнира в Монте-Карло взял верх над итальянцем Лоренцо Сонего (6:3, 6:2).
Таким образом, Медведев одержал 30-ю победу в текущем сезоне в ATP.
На втором месте по количеству побед идёт итальянец Янник Синнер (22), на третьем — британец Кэмерон Норри (21).
В следующем круге россиянин встретится с немцем Александром Зверевым.
Ранее Медведев раскритиковал грунтовое покрытие после стартовой победы в Монте-Карло.