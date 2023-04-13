Анчелотти — об ответной игре с «Челси»: в футболе может случиться всякое

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды над «Челси» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Такой матч непросто переживать на тренерской скамейке, но я очень доволен. Нам нужно сохранять хладнокровие и осознавать, что, хотя у нас преимущество, в футболе может случиться всякое. Нужно хорошо распорядиться этим преимуществом», — цитирует Анчелотти пресс-служба УЕФА.

Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 2:0 (1:0) в пользу подопечных Карло Анчелотти.

Мячи забили Карим Бензема (22-я минута), Марко Асенсио (74-я).

«Челси» после удаления в начале второго тайма Бена Чилуэлла (59-я) доигрывал матч в меньшинстве.

Ответная игра состоится 18 апреля в Лондоне.

Ранее главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард призвал своих подопечных поверить в себя после поражения от мадридского «Реала».