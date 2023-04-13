Сперцян: Романо мне ещё не писал

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, связывался ли с ним журналист Фабрицио Романо.

«Писал ли мне инсайдер Романо, как Захаряну? Нет, мне ещё не писал», — цитирует Сперцяна «Чемпионат».

Как сообщает «РБ Спорт», Сперцян покинет «Краснодар» по окончании сезона. По информации источника, к нему есть предметный интерес из Германии и Италии.

В текущем сезоне Сперцян сыграл в 30 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, забил 12 голов и отдал десять результативных передач. Контракт полузащитника с краснодарским клубом рассчитан до 2026 года.

Ранее Сперцян прокомментировал информацию, что он может покинуть краснодарский клуб в летнее трансферное окно.