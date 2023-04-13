«Оклахома» переиграла «Нью-Орлеан» и сыграет с «Миннесотой» за выход в плей-офф НБА

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«Оклахома-Сити Тандер» в гостях победил «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Оклахома» переиграла «Нью-Орлеан» и сыграет с «Миннесотой» за выход в плей-офф НБА
  • © AP Photo/Matthew Hinton

Встреча в Новом Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» завершилась со счётом 123:118 в пользу «Оклахомы».

Самым результативным игроком у «Тандер» стал Шей Гилджес-Александер, он набрал 32 очка и сделал пять подборов.

В составе «Пеликанс» больше всех очков набрал Брэндон Ингрэм (30).

Таким образом, «Тандер» сыграет с «Миннесотой» за место в плей-офф Западной конференции.

Ранее сообщалось, что кроссовки Джордана проданы за рекордные $2,2 млн.

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