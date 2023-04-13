Родионенко сообщила, что ФСГР обсуждает совместные соревнования с Венгрией
«Созваниваемся с венграми, пытаемся обсуждать совместные соревнования. Они вроде бы не стоят по стойке смирно как вся Европа. Надеюсь, получится что-то придумать, ведь если мы опустим руки, то всё потеряем», — цитирует Родионенко «Матч ТВ».
По её словам, ближайшим стартом для россиян станет Кубок страны в Сочи.
«Пока нет определённости с Азиатскими играми, допустят нас или нет. После, наверное, будем опять договариваться с белорусами», — добавила Родионенко.
28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Международная федерация гимнастики (FIG) должна будет обсудить рекомендации МОК на исполкоме 12—13 мая.
Ранее Моринари Ватанабэ высказался о защите российских спортсменов в период изоляции.