Родионенко сообщила, что ФСГР обсуждает совместные соревнования с Венгрией

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о возможных турнирах с участием зарубежных спортсменов.

«Созваниваемся с венграми, пытаемся обсуждать совместные соревнования. Они вроде бы не стоят по стойке смирно как вся Европа. Надеюсь, получится что-то придумать, ведь если мы опустим руки, то всё потеряем», — цитирует Родионенко «Матч ТВ».

По её словам, ближайшим стартом для россиян станет Кубок страны в Сочи.

«Пока нет определённости с Азиатскими играми, допустят нас или нет. После, наверное, будем опять договариваться с белорусами», — добавила Родионенко.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Международная федерация гимнастики (FIG) должна будет обсудить рекомендации МОК на исполкоме 12—13 мая.

Ранее Моринари Ватанабэ высказался о защите российских спортсменов в период изоляции.

















