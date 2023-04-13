Форвард ЦСКА Плотников заявил, что полностью готов к финалу с «Ак Барсом»

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Нападающий московского ЦСКА Сергей Плотников прокомментировал выход в финальную серию плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Где эмоции от выхода в финал? Стараемся сохранить их на финал, там они будут нужнее. Как здоровье? К финалу я готов на 100%», — цитирует Плотникова «Матч ТВ».

Он также пояснил, как ЦСКА удаётся так уверенно побеждать в ключевых матчах.

«Это опыт в мелочах, когда ты стараешься играть не на себя, а на команду, чтобы быть полезнее для неё. Мы делаем общее дело, никто не старался показать себя лучше, просто делали командную работу», — добавил Плотников.

Игра на «ЦСКА Арене» завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Фёдорова. Шайбы забросили Максим Соркин (первая минута), Константин Окулов (31-я), Даррен Диц (46-я). Счёт в серии стал 4-2 в пользу команды из Москвы.

ЦСКА и «Ак Барс» сыграют два первых матча финала Кубка Гагарина в Казани 17 и 19 апреля. Серия продлится до четырёх побед.

Армейцы в пятый раз вышли в финал Кубка Гагарина.

Ранее Михаил Григоренко заявил, что ЦСКА в шестом матче со СКА показал самую ровную игру в плей-офф.



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