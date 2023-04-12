Игнатьев: «Локомотиву» не хватило уверенности и спортивной наглости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о поражении «Локомотива» в матче 22-го тура чемпионата России с «Зенитом».

«Им не хватило уверенности и спортивной наглости. Это сопряжено тем, что в «Зените» играют большие мастера. Хотя в первом тайме железнодорожники чувствовали себя уверенно, много атаковали, брали инициативу и не боялись ошибиться», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

Встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:1. Голами в составе победителей отметились Вендел и Матео Кассьерра. За хозяев единственный мяч забил Максим Глушенков.

Таким образом, «Зенит» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 54 очка. «Локомотив» — на 11-й позиции (25 очков).

Ранее сообщалось, что «Локомотив», «Динамо» и «Зенит» претендуют на полузащитника Александра Коваленко.