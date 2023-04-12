Силва — о поражении от «Интера»: несправедливый результат

Защитник «Бенфики» Антониу Силва высказался о поражении своей команды от «Интера» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Несправедливый результат. Первый тайм был равным, а на ход второго повлияли забитые голы. Мы были готовы к тому, что крайние защитники прибегут на дальнюю штангу, но у «Интера» тоже мастеровитые игроки», — цитирует Силву пресс-служба УЕФА.

Игра прошла на стадионе «Да Луш» и завершилась со счётом 2:0.

В составе «Интера» мячи забили Николо Барелла (51-я минута) и Ромелу Лукаку (82-я, пенальти).

Второй матч между командами состоится 19 апреля в Милане. Начало встречи в 22:00 мск.

Ранее главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу своей команды над «Бенфикой» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.