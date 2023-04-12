Фердинанд: то, как «Сити» контролировал ход игры, было очень впечатляюще

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о победе «Манчестер Сити» над «Баварией» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Сегодня при контроле мяча у «Сити» появилось нечто такое, чего я прежде не видел у него на этом этапе турнира. То, как он контролировал ход этой игры, было очень впечатляюще, причём как с мячом, так и без мяча», — цитирует Фердинанда пресс-служба УЕФА.

Встреча на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 3:0.

В составе команды из Манчестера мячи забили Родриго Эрнандес (27-я минута), Бернарду Силва (70-я), Эрлинг Холанд (77-я).

Ответный матч состоится 19 апреля в Мюнхене. Начало встречи в 22:00 мск.

Ранее главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал поражение своей команды от «Манчестер Сити» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

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