Sport24: Дивеев не продлевает контракт с ЦСКА из-за предложений из Италии
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«На россиянина претендуют несколько команд Серии Б, которые в следующем сезоне будут играть уже в Серии А. Также из клубов второй лиги интерес остается у «Венеции». Защитника рассматривает главный тренер Паоло Ваноли, которому футболист понравился во время работы в России», — цитирует источника Sport24.
Отмечается, что из клубов Серии А интерес к защитнику остался у «Наполи».
Соглашение футболиста с армейцами рассчитано до 30 июня 2024 года. В нынешнем сезоне он забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 16 матчах за красно-синих во всех турнирах.
11 апреля стало известно, что санкт-петербургский «Зенит» сделает предложение Дивееву, если защитник не продлит контракт с ЦСКА.
Ранее агент Олег Ерёмин рассказал о состоянии Дивеева.