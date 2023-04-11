Sport24: Дивеев не продлевает контракт с ЦСКА из-за предложений из Италии

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Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев не продлевает контракт с армейским клубом, так как имеет несколько предложений из чемпионата Италии.
Sport24: Дивеев не продлевает контракт с ЦСКА из-за предложений из Италии
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«На россиянина претендуют несколько команд Серии Б, которые в следующем сезоне будут играть уже в Серии А. Также из клубов второй лиги интерес остается у «Венеции». Защитника рассматривает главный тренер Паоло Ваноли, которому футболист понравился во время работы в России», — цитирует источника Sport24.

Отмечается, что из клубов Серии А интерес к защитнику остался у «Наполи».

Соглашение футболиста с армейцами рассчитано до 30 июня 2024 года. В нынешнем сезоне он забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 16 матчах за красно-синих во всех турнирах.

11 апреля стало известно, что санкт-петербургский «Зенит» сделает предложение Дивееву, если защитник не продлит контракт с ЦСКА.

Ранее агент Олег Ерёмин рассказал о состоянии Дивеева.

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