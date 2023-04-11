Карлссон стал самым возрастным защитником в истории НХЛ, набравшим 100 очков

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Шведский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон набрал 100 очков в сезоне-2022/23 Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Карлссон стал самым возрастным защитником в истории НХЛ, набравшим 100 очков
  • AP
  • © David Zalubowski

32-летний хоккеист оформил дубль в матче с «Виннипег Джетс» (2:6) в регулярном чемпионате лиги, благодаря которому стал самым возрастным защитником лиги, набравшим 100 очков. 

Швед опередил бывшего защитника «Питтсбург Пингвинз» Пола Кофи, набравшего в сезоне-1989/90 100 очков в возрасте 28 лет и 297 дней.

Ранее российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Николай Кныжов попал в список номинантов на награду «Билл Мастертон Трофи».

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