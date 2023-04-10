Фигуристка Медведева стала ведущей прогноза погоды

Короткая ссылка
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева стала ведущей прогноза погоды на телеканале ТНТ.
Фигуристка Медведева стала ведущей прогноза погоды
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

23-летняя фигуристка рассказала о климатических условиях в крупных городах России по состоянию на 10 апреля.

«На улице уже тепло и растаял снег. Но не во всех регионах России. Поэтому где-то можно продолжать ходить в коньках», — заявила Медведева в эфире ТНТ.

Спортсменка не выступает на соревнованиях с 2020 года. Фигуристка является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира, Европы и России, а также бронзовым призёром мирового первенства.

Ранее Медведева снялась в фотосессии для журнала Hello!.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить