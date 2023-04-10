Фигуристка Медведева стала ведущей прогноза погоды

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева стала ведущей прогноза погоды на телеканале ТНТ.

23-летняя фигуристка рассказала о климатических условиях в крупных городах России по состоянию на 10 апреля.

«На улице уже тепло и растаял снег. Но не во всех регионах России. Поэтому где-то можно продолжать ходить в коньках», — заявила Медведева в эфире ТНТ.

Спортсменка не выступает на соревнованиях с 2020 года. Фигуристка является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира, Европы и России, а также бронзовым призёром мирового первенства.

Ранее Медведева снялась в фотосессии для журнала Hello!.