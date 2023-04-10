Кныжов номинирован на награду НХЛ за верность хоккею

Короткая ссылка
Российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Николай Кныжов попал в список номинантов на награду «Билл Мастертон Трофи».
Кныжов номинирован на награду НХЛ за верность хоккею
  • AP
  • © Jeff Chiu

Ежегодный приз вручается игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые проявили верность хоккею и высокое мастерство. 

В марте 25-летний россиянин набрал первое очко в регулярном чемпионате с мая 2021 года. Спортсмен был прооперирован из-за спортивной грыжи. В сезоне-2021/22 он получил травму нижней части тела и перенёс операцию, во время которой ему занесли инфекцию. Хоккеист пропустил весь сезон регулярного чемпионата. В августе 2022 года из-за порванного ахиллова сухожилия защитник был вынужден пропустить половину сезона-2022/23.

Ранее Кныжов продлил контракт с «Сан-Хосе».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить