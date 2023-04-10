Кныжов номинирован на награду НХЛ за верность хоккею

Российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Николай Кныжов попал в список номинантов на награду «Билл Мастертон Трофи».

Ежегодный приз вручается игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые проявили верность хоккею и высокое мастерство.

В марте 25-летний россиянин набрал первое очко в регулярном чемпионате с мая 2021 года. Спортсмен был прооперирован из-за спортивной грыжи. В сезоне-2021/22 он получил травму нижней части тела и перенёс операцию, во время которой ему занесли инфекцию. Хоккеист пропустил весь сезон регулярного чемпионата. В августе 2022 года из-за порванного ахиллова сухожилия защитник был вынужден пропустить половину сезона-2022/23.

Ранее Кныжов продлил контракт с «Сан-Хосе».