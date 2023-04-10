СЭ: Костомарову сделали культи для протезирования

Фигуристу Роману Костомарову сделали культи для протезирования ампутированных нижних конечностей.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в планах врачей подготовить Костомарова к протезам руки.

По информации источника, фигурист чувствует себя хорошо, занимается с инструктором, начал активнее разрабатывать тело. Также с ним работает психолог.

Отмечается, что перевозить олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2006 года из больницы пока не будут, так как это опасно из-за угрозы тромбов.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а позже был переведён в больницу в Коммунарке, где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. Позже фигуриста отключили от этой системы, в его состоянии наметилось улучшение.

Ранее сообщалось, что Костомарова переведут из реанимации в ближайшие два месяца.