Футбольному клубу «Легион» предлагали три миллиона рублей за поражение в матче

Главный тренер клуба «Легион» из Махачкалы Ахмад Магомедкамилов сообщил, что его команде предлагали три миллиона рублей за сдачу матча.

«Причём через третьих лиц. Знали, что если позвонят напрямую, то будут далеко посланы. И судьи. Никаких преференций до игры. После — можем угостить шашлыком. Нам важно, чтобы судили честно», — цитирует тренера «Чемпионат».

Напомним, что «Легион» занимает 12-е место в группе 1 Второй лиги, заработав 17 очков за 23 матча и одержав лишь четыре победы с начала сезона.

В России выявили 92 подозрительных матча в 2022 году. Страна по этому показателю занимает второе место в отчёте Globo Esporte.

Ранее в «Легионе» заявили, что Хабиб Нурмагомедов не планирует выступать за футбольный клуб.