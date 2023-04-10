Футбольному клубу «Легион» предлагали три миллиона рублей за поражение в матче
- РИА Новости
«Причём через третьих лиц. Знали, что если позвонят напрямую, то будут далеко посланы. И судьи. Никаких преференций до игры. После — можем угостить шашлыком. Нам важно, чтобы судили честно», — цитирует тренера «Чемпионат».
Напомним, что «Легион» занимает 12-е место в группе 1 Второй лиги, заработав 17 очков за 23 матча и одержав лишь четыре победы с начала сезона.
В России выявили 92 подозрительных матча в 2022 году. Страна по этому показателю занимает второе место в отчёте Globo Esporte.
Ранее в «Легионе» заявили, что Хабиб Нурмагомедов не планирует выступать за футбольный клуб.