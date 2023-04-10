Футбольному клубу «Легион» предлагали три миллиона рублей за поражение в матче

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Главный тренер клуба «Легион» из Махачкалы Ахмад Магомедкамилов сообщил, что его команде предлагали три миллиона рублей за сдачу матча.
Футбольному клубу «Легион» предлагали три миллиона рублей за поражение в матче
  • РИА Новости

«Причём через третьих лиц. Знали, что если позвонят напрямую, то будут далеко посланы. И судьи. Никаких преференций до игры. После — можем угостить шашлыком. Нам важно, чтобы судили честно», — цитирует тренера «Чемпионат».

Напомним, что «Легион» занимает 12-е место в группе 1 Второй лиги, заработав 17 очков за 23 матча и одержав лишь четыре победы с начала сезона.

В России выявили 92 подозрительных матча в 2022 году. Страна по этому показателю занимает второе место в отчёте Globo Esporte.

Ранее в «Легионе» заявили, что Хабиб Нурмагомедов не планирует выступать за футбольный клуб.

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