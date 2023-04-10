Кузнецов о Дзюбе: забивать «Пари НН» и «Зениту» — это разные вещи

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Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов оценил игру нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче 22-го тура РПЛ с «Зенитом».
Кузнецов о Дзюбе: забивать «Пари НН» и «Зениту» — это разные вещи
  • РИА Новости

«Он не мог растерять свои бомбардирские качества за пару месяцев. Это всё никуда не делось. Но здесь совсем другой уровень команды. Забивать «Пари НН» и «Зениту» — это разные вещи», — цитирует тренера «РБ Спорт».

34-летний Дзюба присоединился к железнодорожникам зимой 2023 года в качестве свободного агента. В пяти матчах за красно-зелёных нападающий забил шесть мячей. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона. 

9 апреля «Локомотив» потерпел поражение от «Зенита» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:1.

Ранее бывший президент «Зенита» высказался о том, что Дзюба не пожал руку Семаку.

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