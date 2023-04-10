Семак не смог ответить на вопрос, почему Дзюба не пожал ему руку

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не знает, почему нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не пожал ему руку после матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Не видел. Ну, ничего страшного. Может, устал. Это уже не моя проблема в любом случае. Я не знаю об этом ничего. Надо спросить у Артёма. Повторюсь, может, он устал. Благодарен и рад за каждого игрока, который у нас был», — цитирует Семака «Матч ТВ».

9 апреля после матча главный тренер петербуржцев направился в сторону Дзюбы, но нападающий «Локомотива» проигнорировал его, после чего Семак махнул рукой и вернулся к игрокам «Зенита». 

34-летний Дзюба присоединился к железнодорожникам зимой 2023 года в качестве свободного агента. В четырёх матчах за красно-зелёных Дзюба забил шесть мячей. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Ранее защитник «Локомотива» Максим Ненахов рассказал, что помогло команде преобразиться после зимнего перерыва.

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