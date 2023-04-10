Семак не смог ответить на вопрос, почему Дзюба не пожал ему руку

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не знает, почему нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не пожал ему руку после матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Не видел. Ну, ничего страшного. Может, устал. Это уже не моя проблема в любом случае. Я не знаю об этом ничего. Надо спросить у Артёма. Повторюсь, может, он устал. Благодарен и рад за каждого игрока, который у нас был», — цитирует Семака «Матч ТВ».

9 апреля после матча главный тренер петербуржцев направился в сторону Дзюбы, но нападающий «Локомотива» проигнорировал его, после чего Семак махнул рукой и вернулся к игрокам «Зенита».

34-летний Дзюба присоединился к железнодорожникам зимой 2023 года в качестве свободного агента. В четырёх матчах за красно-зелёных Дзюба забил шесть мячей. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Ранее защитник «Локомотива» Максим Ненахов рассказал, что помогло команде преобразиться после зимнего перерыва.