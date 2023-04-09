Президент РПЛ: «Локомотив» заслужил хотя бы ничью в матче с «Зенитом»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев поделился комментарием после матча 22-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит».

«Отличный матч, мне очень понравилось. Хорошее качество игры, приятно, что обе команды играли на победу. Показалось, что в «Зените» помастеровитее ребята. Но «Локомотив» заслужил хотя бы ничью», — цитирует Алаева Sport24.

Встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:1. Голами в составе победителей отметились Вендел и Матео Кассьерра на 40-й и 77-й минутах. За хозяев единственный мяч забил Максим Глушенков на 26-й минуте.

Таким образом, «Зенит» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 54 очка. «Локомотив» — на 11-й позиции (25 очков).

Ранее сообщалось, что «Зенит» впервые под руководством Семака обыграл «Локомотив» на «РЖД Арене».