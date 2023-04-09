Агент Петреску рассказал, что специалист хочет вернуться в РПЛ

Футбольный агент Николай Пырнэу прокомментировал возможное возвращение своего клиента Дана Петреску на работу в Россию.

«Вне России он трижды стал чемпионом Румынии с «Клужем». Сейчас у него контракт именно с этим клубом, хотя контракт предусматривает возможное расторжение в случае, если будет предложение, которое его устроит. Касательно России он сказал, что хотел бы вернуться», — цитирует Пырнэу «РБ Спорт».

55-летний специалист три раза работал в российских клубах в прошлом десятилетии — дважды в «Кубани» (2010—2012, 2016), а также в московском «Динамо» (2012—2014), которое под его руководством провело 55 матчей (28 побед, 13 поражений, остальные игры были сыграны вничью).

Ранее Петреску высказал мнение, что нападающий Александр Кокорин был самым одарённым молодым российским футболистом.