Кравец заявил, что хотел бы остаться главным тренером «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец заявил, что хотел бы остаться в омской команде, несмотря на поражение в финале Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от казанского «Ак Барса».

«Когда проигрываешь, то проигрывает тренер. Я, пройдя тяжёлую судьбу в хоккее и в тренерской работе, получаю удовольствие от работы. Расстроен, что так получилось, но хоккей — это характер. Будем бороться дальше. Я бы хотел остаться в команде», — цитирует Кравца РИА Новости.

«Ак Барс» одержал победу над «Авангардом» в рамках пятого матча 1/2 финала плей-офф КХЛ (3:2).

Счёт в серии стал 4-1 в пользу казанского клуба. Таким образом, «Ак Барс» вышел в финал турнира, где сыграет с победителем серии ЦСКА — СКА.

Ранее Кравец прокомментировал поражение своей команды от казанского «Ак Барса» в пятом матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина.