Кравец объяснил неудачей поражение «Авангарда» от «Ак Барса»
- РИА Новости
«Очередная напряжённая игра... Забили, вели, но, к сожалению, в третьем периоде пропустили. Досадные голы пропустили, дальше овертайм был. В очередной раз судьба или удача отвернулась от нас. Поэтому и такой результат в пользу «Ак Барса», — цитирует Кравца «Спорт-Экспресс».
«Ак Барс» одержал победу над «Авангардом» в рамках пятого матча 1/2 финала плей-офф КХЛ (3:2).
Счёт в серии стал 4-1 в пользу казанского клуба. Таким образом, «Ак Барс» вышел в финал турнира, где сыграет с победителем серии ЦСКА — СКА.
Ранее вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский прокомментировал выход «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина.