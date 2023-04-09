Терещенко: «Авангарду» не хватает сыгранности

Бывший нападающий «Авангарда» Алексей Терещенко высказался об игре омского клуба в полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом».

«К сожалению, в «Авангарде» многие игроки сильно выпадают из состава. За исключением тройки — Корбан Найт, Рид Буше, Владимир Ткачёв. В Омске недостаточно строгая организация игры, если сравнивать с игрой в те времена, когда главным тренером был Боб Хартли. По большому счёту та команда была более сыгранной, каждый знал конкретно, что делать на льду. Были бригады, которые выходили и делали результат. Также Хартли хорошо ставил игру в обороне. Сейчас мы видим сплошные ошибки, которые и мешают в решающих моментах. Поэтому сыгранности нынешнему «Авангарду» явно не хватает», — заявил экс-игрок в интервью RT.

Ранее Терещенко заявил, что «Ак Барс» вышел в финал заслуженно, одержав прекрасную победу.