Дубль Кривцова принёс «Краснодару» победу над «Пари НН» в матче РПЛ
- РИА Новости
Встреча на стадионе «Краснодар» завершилась со счётом 3:1.
В составе победителей дубль оформил Никита Кривцов (4-я, 14-я минуты), ещё один гол на счету Джона Кордобы (62-я).
За гостей единственный мяч забил Тимур Сулейманов с пенальти на 71-й минуте.
Таким образом, «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. «Пари НН» — на 13-й позиции (19 очков).
Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил «Химки» в матче РПЛ.