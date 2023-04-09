Дубль Кривцова принёс «Краснодару» победу над «Пари НН» в матче РПЛ

«Краснодар» одержал победу над «Пари Нижний Новгород» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча на стадионе «Краснодар» завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей дубль оформил Никита Кривцов (4-я, 14-я минуты), ещё один гол на счету Джона Кордобы (62-я).

За гостей единственный мяч забил Тимур Сулейманов с пенальти на 71-й минуте.

Таким образом, «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. «Пари НН» — на 13-й позиции (19 очков).

Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил «Химки» в матче РПЛ.