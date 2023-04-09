Семак: у «Локомотива» сильная группа атаки, но «Зенит» знает, как с ними играть

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

«Локомотив» хорошо начал вторую часть. Это будет игра против интересной, сильной команды. При подготовке к любому сопернику мы уделяем внимание всем лидерам. В целом сильная группа атаки. Ребята знают, как с ними играть», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Встреча «Локомотива» с «Зенитом» состоится 9 апреля и начнётся в 20:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена».

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба выйдет в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Зенитом».