Билялетдинов — о работе в «Химках»: я не девушка на выданье, чтобы беспокоиться о репутации

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Ринат Билялетдинов высказался о работе в клубе.

«Я ввязался в сложную историю? Имидж? Я не девушка на выданье, чтобы о своей репутации беспокоиться. Надо работать с максимальным профессионализмом. У меня вот внуки в школе ЦСКА, будут деда подкалывать», — цитирует тренера «Чемпионат».

ЦСКА одержал победу над «Химками» в матче 22-го тура чемпионата России со счётом 3:0.

Таким образом, ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Химки» — на 15-й позиции (13 очков).

Ранее сообщалось, что «Крылья» в гостях обыграли «Сочи» в матче РПЛ.