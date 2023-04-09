Билялетдинов — о работе в «Химках»: я не девушка на выданье, чтобы беспокоиться о репутации

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Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Ринат Билялетдинов высказался о работе в клубе.
Билялетдинов — о работе в «Химках»: я не девушка на выданье, чтобы беспокоиться о репутации
  • РИА Новости

«Я ввязался в сложную историю? Имидж? Я не девушка на выданье, чтобы о своей репутации беспокоиться. Надо работать с максимальным профессионализмом. У меня вот внуки в школе ЦСКА, будут деда подкалывать», — цитирует тренера «Чемпионат».

ЦСКА одержал победу над «Химками» в матче 22-го тура чемпионата России со счётом 3:0.

Таким образом, ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Химки» — на 15-й позиции (13 очков).

Ранее сообщалось, что «Крылья» в гостях обыграли «Сочи» в матче РПЛ.

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