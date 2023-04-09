Булыкин: интересно, поможет ли Дзюба «Локомотиву» сделать чудо в матче с «Зенитом»
- РИА Новости
«От этого противостояния жду голевого матча. «Локомотив» очень хорошо выступает после зимней паузы. Интересно посмотреть, как он сыграет против чемпиона и поможет ли Дзюба в этом матче сделать маленькое чудо», — цитирует Булыкина «Чемпионат».
Встреча «Локомотива» с «Зенитом» состоится 9 апреля и начнётся в 20:00. Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена».
Ранее сообщалось, что «Крылья» в гостях обыграли «Сочи» в матче РПЛ.