Булыкин: интересно, поможет ли Дзюба «Локомотиву» сделать чудо в матче с «Зенитом»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит».

«От этого противостояния жду голевого матча. «Локомотив» очень хорошо выступает после зимней паузы. Интересно посмотреть, как он сыграет против чемпиона и поможет ли Дзюба в этом матче сделать маленькое чудо», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Встреча «Локомотива» с «Зенитом» состоится 9 апреля и начнётся в 20:00. Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена».

Ранее сообщалось, что «Крылья» в гостях обыграли «Сочи» в матче РПЛ.