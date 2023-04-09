В «Крыльях» рассказали, что сходить в церковь посоветовал губернатор Самарской области

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Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, кто выступил инициатором посещения футболистами и тренерским штабом церкви.
В «Крыльях» рассказали, что сходить в церковь посоветовал губернатор Самарской области
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«Решение о походе в церковь? После одной из игр Дмитрий Игоревич, губернатор Самарской области, посоветовал сходить в храм. Прислушались, сходили всей командой. Победили «Сочи», слава богу», — цитирует Корниленко «Чемпионат».

«Крылья Советов» одержали победу над «Сочи» в рамках 22-го тура чемпионата России со счётом 2:1.

Таким образом, «Крылья», набравшие 24 очка, занимают 12-е место в турнирной таблице. «Сочи» — на девятой позиции (31 очко).

Ранее Гаджи Гаджиев заявил, что «Крылья» в матче с «Сочи» выглядели более организованно.

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