Федерация футбола ЛНР: если РФС пригласит нас в свои члены, будем думать над этим

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Президент Федерации футбола ЛНР Юрий Малыгин высказался о законопроекте правительства РФ по включению новых регионов в российский спорт.

«С РФС у нас давние отношения. Мы на протяжении многих лет общаемся через комитет ветеранов. Если РФС пригласит нас, тогда будем думать над этим вопросом. Если сейчас будет принято какое-либо решение по нам, по ФНЛ, то почему нет?» — цитирует Малыгина «РБ Спорт».

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство договорилось с РФС об интеграции новых российских территорий в регулярные чемпионаты по футболу.

Ранее в РФС высказались о возможной интеграции клубов присоединённых территорий.

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