Генич решил комментировать матч ЦСКА — «Химки» в футболке «Спартака»

Комментатор Константин Генич будет комментировать матч 22-го тура чемпионата России ЦСКА — «Химки» в футболке «Спартака».

Комментатор проиграл спор нападающему ЦСКА Фёдору Чалову. Генич считал, что игрок не сможет забить 13 мячей в текущем розыгрыше РПЛ. В итоге футболист победил. Наказанием было прийти на стадион ЦСКА в футболке «Спартака».

Позже Чалов изменил своё желание в пользу того, чтобы комментатор подарил болельщикам ЦСКА клубные футболки. При этом Генич решил также выполнить изначальное условие спора.

Встреча ЦСКА с «Химками» состоится 9 апреля и начнётся в 16:30 мск. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев не сыграет в матче с «Химками» из-за травмы.