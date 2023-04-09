Генич решил комментировать матч ЦСКА — «Химки» в футболке «Спартака»
- РИА Новости
Комментатор проиграл спор нападающему ЦСКА Фёдору Чалову. Генич считал, что игрок не сможет забить 13 мячей в текущем розыгрыше РПЛ. В итоге футболист победил. Наказанием было прийти на стадион ЦСКА в футболке «Спартака».
Позже Чалов изменил своё желание в пользу того, чтобы комментатор подарил болельщикам ЦСКА клубные футболки. При этом Генич решил также выполнить изначальное условие спора.
Встреча ЦСКА с «Химками» состоится 9 апреля и начнётся в 16:30 мск. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев не сыграет в матче с «Химками» из-за травмы.