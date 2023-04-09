Генич решил комментировать матч ЦСКА — «Химки» в футболке «Спартака»

Короткая ссылка
Комментатор Константин Генич будет комментировать матч 22-го тура чемпионата России ЦСКА — «Химки» в футболке «Спартака».
Генич решил комментировать матч ЦСКА — «Химки» в футболке «Спартака»
  • РИА Новости

Комментатор проиграл спор нападающему ЦСКА Фёдору Чалову. Генич считал, что игрок не сможет забить 13 мячей в текущем розыгрыше РПЛ. В итоге футболист победил. Наказанием было прийти на стадион ЦСКА в футболке «Спартака».

Позже Чалов изменил своё желание в пользу того, чтобы комментатор подарил болельщикам ЦСКА клубные футболки. При этом Генич решил также выполнить изначальное условие спора.

Встреча ЦСКА с «Химками» состоится 9 апреля и начнётся в 16:30 мск. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев не сыграет в матче с «Химками» из-за травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить