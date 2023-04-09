В «Динамо» поддерживают идею возвращения пива на стадионы

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался по вопросу о возможном возвращении пива на российские футбольные стадионы.

«Мы поддерживаем инициативу продажи пива на стадионах. Это привлекло бы дополнительных посетителей, уже неоднократно об этом говорили», — цитирует Пивоварова Sport24.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания, в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение действовало до 31 декабря 2022 года.

Ранее в «Оренбурге» отреагировали на возможное возвращение пива на стадионы.