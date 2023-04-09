Акинфеев не сыграет в матче с «Химками» из-за травмы

Короткая ссылка
Капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев пропустит матч 22-го тура чемпионата России с «Химками».
Акинфеев не сыграет в матче с «Химками» из-за травмы
  • РИА Новости

«Перед матчем против «Химок» недоступными для тренерского штаба для участия в игре в полном объёме являются Игорь Акинфеев и Кирилл Глебов. Кирилл уже приступил к тренировкам в общей группе с небольшими ограничениями. Сейчас он занимается набором физических кондиций. В самое ближайшее время рассчитываем на то, что он начнёт тренироваться без ограничений. У Игоря Акинфеева восстановление проходит с очень хорошей динамикой. В самые ближайшие дни мы тоже планируем, что он приступит к тренировкам в общей группе. Сегодня для игры в стартовом составе здоровье не позволяет это сделать», — сообщил главный врач клуба Эдуард Безуглов в Telegram-канале.

Встреча ЦСКА с «Химками» состоится 9 апреля и начнётся в 16:30 мск. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

Ранее сообщалось, что Акинфеев поделился эмоциями от попадания в топ-50 вратарей по версии IFFHS.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить