Акинфеев не сыграет в матче с «Химками» из-за травмы

Капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев пропустит матч 22-го тура чемпионата России с «Химками».

«Перед матчем против «Химок» недоступными для тренерского штаба для участия в игре в полном объёме являются Игорь Акинфеев и Кирилл Глебов. Кирилл уже приступил к тренировкам в общей группе с небольшими ограничениями. Сейчас он занимается набором физических кондиций. В самое ближайшее время рассчитываем на то, что он начнёт тренироваться без ограничений. У Игоря Акинфеева восстановление проходит с очень хорошей динамикой. В самые ближайшие дни мы тоже планируем, что он приступит к тренировкам в общей группе. Сегодня для игры в стартовом составе здоровье не позволяет это сделать», — сообщил главный врач клуба Эдуард Безуглов в Telegram-канале.

Встреча ЦСКА с «Химками» состоится 9 апреля и начнётся в 16:30 мск. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

Ранее сообщалось, что Акинфеев поделился эмоциями от попадания в топ-50 вратарей по версии IFFHS.