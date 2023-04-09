Мостовой сообщил, что находится в больнице из-за болей в спине
- РИА Новости
«Это не в первый раз. Старая травма — спина беспокоит. Но чувствую себя хорошо, всё нормально. Пока непонятно, когда меня выпишут. Надеюсь, на следующей неделе», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».
Футболист выступал за сборную России с 1992 по 2004 год. В составе национальной команды игрок провёл 50 матчей, в которых забил десять мячей.
Мостовой за свою карьеру защищал цвета «Спартака», «Бенфики», «Сельты» и «Алавеса». Он завершил карьеру в 2005 году.
Ранее Александр Мостовой раскритиковал систему Кубка России.