Вальверде ударил игрока «Вильярреала» Баэну после матча

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Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде ударил игрока «Вильярреала» Алекса Баэну после матча 28-го тура чемпионата Испании (2:3).
Вальверде ударил игрока «Вильярреала» Баэну после матча
  • Gettyimages.ru

По информации Marca, Вальверде ждал Баэну возле автобуса гостей, после чего ударил его по лицу.

Отмечается, что причина нападения игрока на соперника «очень серьёзная», речь идёт об «издёвке над семьёй».

Вальверде в текущем сезоне сыграл в 27 матчах за команду в РПЛ, забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании с «Барселоной».

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