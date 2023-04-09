Вальверде ударил игрока «Вильярреала» Баэну после матча
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По информации Marca, Вальверде ждал Баэну возле автобуса гостей, после чего ударил его по лицу.
Отмечается, что причина нападения игрока на соперника «очень серьёзная», речь идёт об «издёвке над семьёй».
Вальверде в текущем сезоне сыграл в 27 матчах за команду в РПЛ, забил семь голов и отдал две результативные передачи.
Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании с «Барселоной».