Агент Влашича: сложно сказать, сможет ли «Торино» позволить себе выкупить Миранчука и Николу

Футбольный агент Тончи Мартич, представляющий интересы полузащитника «Торино» Николы Влашича, ответил на вопрос о будущем своего подопечного и Алексея Миранчука.

«Сможет ли «Торино» выкупить и Влашича, и Миранчука? Сложно сказать, смогут ли они себе это позволить. Думаю, это будет зависеть от результатов по итогам сезона», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне россиянин сыграл в 24 матчах за «Торино» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Влашич играет за «Торино» на правах аренды. Он провёл за команду 25 матчей в Серии А, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее Мартич заявил, что Влашич хочет остаться в «Торино».