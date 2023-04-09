Агент Влашича: сложно сказать, сможет ли «Торино» позволить себе выкупить Миранчука и Николу
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«Сможет ли «Торино» выкупить и Влашича, и Миранчука? Сложно сказать, смогут ли они себе это позволить. Думаю, это будет зависеть от результатов по итогам сезона», — приводит слова агента «РБ Спорт».
В текущем сезоне россиянин сыграл в 24 матчах за «Торино» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.
Влашич играет за «Торино» на правах аренды. Он провёл за команду 25 матчей в Серии А, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.
Ранее Мартич заявил, что Влашич хочет остаться в «Торино».