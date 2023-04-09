Агент Влашича: сложно сказать, сможет ли «Торино» позволить себе выкупить Миранчука и Николу

Короткая ссылка
Футбольный агент Тончи Мартич, представляющий интересы полузащитника «Торино» Николы Влашича, ответил на вопрос о будущем своего подопечного и Алексея Миранчука.
Агент Влашича: сложно сказать, сможет ли «Торино» позволить себе выкупить Миранчука и Николу
  • Gettyimages.ru

«Сможет ли «Торино» выкупить и Влашича, и Миранчука? Сложно сказать, смогут ли они себе это позволить. Думаю, это будет зависеть от результатов по итогам сезона», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне россиянин сыграл в 24 матчах за «Торино» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Влашич играет за «Торино» на правах аренды. Он провёл за команду 25 матчей в Серии А, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее Мартич заявил, что Влашич хочет остаться в «Торино».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить