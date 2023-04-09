Защитник «Краснодара» Рамирес заявил, что скучает по еврокубкам

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес заявил, что скучает по еврокубкам.

«Я реально скучаю по Лиге Европы и Лиге чемпионов. С нетерпением жду возможности сыграть в еврокубках», — приводит слова Рамиреса «Матч ТВ».

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что «Ростов» проявляет интерес к вратарю «Краснодара» Станиславу Агкацеву.