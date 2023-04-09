Истомина подвела итоги гонки преследования на Кубке России в Кировске

Мария Истомина довольна результатами гонки преследования на этапе Кубка России в Кировске.

«В целом здесь получилось хорошо, хотя я не рассчитывала, что здесь получиться побороться, просто хотела выступить хорошо. По состоянию если смотреть, то всё сложилось отлично, можно поставить себе пять с минусом», — приводит слова Истоминой Sports.

Победила в гонке Наталья Непряева. Она преодолела дистанцию 10 км за 24 минуты 45,8 секунды.

Второй стала Мария Истомина (+30,5). Замкнула тройку Вероника Степанова (+44,4).

Ранее Непряева прокомментировала победу в гонке преследования на этапе Кубка России.