Президент «Торпедо»: вне зависимости от результата мы продолжим работать с тренером

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Президент «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал работу нового главного тренера Жозепа Клотета.
Президент «Торпедо»: вне зависимости от результата мы продолжим работать с тренером
  • Gettyimages.ru

«Мне кажется, изменения в команде после прихода нового тренера всем видны.Ррезультат меняется, значит, изменения значимые.

Вне зависимости от результата чемпионата мы продолжим работать с тренером в следующем сезоне», — приводит слова Савина ТАСС.

В текущем сезоне «Торпедо» набрало 13 очков и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Савин высказал мнение, что у столичного клуба есть шансы сохранить прописку в РПЛ.

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