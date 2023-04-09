Президент «Торпедо»: вне зависимости от результата мы продолжим работать с тренером

Президент «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал работу нового главного тренера Жозепа Клотета.

«Мне кажется, изменения в команде после прихода нового тренера всем видны.Ррезультат меняется, значит, изменения значимые.

Вне зависимости от результата чемпионата мы продолжим работать с тренером в следующем сезоне», — приводит слова Савина ТАСС.

В текущем сезоне «Торпедо» набрало 13 очков и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Савин высказал мнение, что у столичного клуба есть шансы сохранить прописку в РПЛ.