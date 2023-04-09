Тюкавин остался недоволен ничьей в матче со «Спартаком»
- РИА Новости
«Конечно, недоволен результатом. «Динамо» надо выигрывать такие матчи», — приводит слова Тюкавина «Чемпионат».
Также он рассказал, что не видел момент с назначением пенальти в ворота своей команды.
«Есть VAR, и есть судьи. Поставили — значит поставили», — добавил футболист.
Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:3.
На счету «Динамо» 36 очков и шестая позиция в турнирной таблице РПЛ.
Ранее полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал ничью в матче с «Динамо».