Тюкавин остался недоволен ничьей в матче со «Спартаком»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что недоволен результатом матча со «Спартаком» в 22-м туре РПЛ.

«Конечно, недоволен результатом. «Динамо» надо выигрывать такие матчи», — приводит слова Тюкавина «Чемпионат».

Также он рассказал, что не видел момент с назначением пенальти в ворота своей команды.

«Есть VAR, и есть судьи. Поставили — значит поставили», — добавил футболист.

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:3.

На счету «Динамо» 36 очков и шестая позиция в турнирной таблице РПЛ.

Ранее полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал ничью в матче с «Динамо».