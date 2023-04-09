Бородюк: матч «Спартак» — «Динамо» получился очень хорошим, в первую очередь для болельщиков

Бывший тренер сборной России по футболу Александр Бородюк прокомментировал ничейный результат матча 22-го тура чемпионата России с участием «Спартака» и «Динамо».

«Матч получился очень хорошим. В первую очередь для болельщиков, потому что они любят, когда команды забивают много мячей. Но тренерам такой исход сулит много работы: если в атаке «Спартак» и «Динамо» сыграли достаточно хорошо, то в обороне было много брака, столько пропускать нельзя. Что касается ошибок отдельных футболистов, то это случается во всех играх. Сегодня ошибся Александр Селихов, он хороший вратарь, но сегодня допустил результативную ошибку. Так бывает», — заявил Бородюк RT.

Ранее Бородюк назвал завершившего карьеру Жиркова профессиональным человеком и сильной личностью.