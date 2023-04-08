Павлюченко: если «Динамо» сегодня не выиграет, 99,9%, что руководство сменит тренера
- РИА Новости
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«В нашем чемпионате всё возможно. Знаете, когда идут такие неприятные поражения в Кубке, понятно, что всех футболистов ты не выгонишь, не уберёшь, а команду встряхнуть надо, конечно, меняют тренера.
Если «Динамо» сегодня не выиграет, мне кажется, что 99,9% — или руководство сменит тренера, или сам тренер объявит об отставке», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».
На момент написания новости счёт в матче «Спартак» — «Динамо» — 1:0.
Ранее член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о будущем Йокановича.